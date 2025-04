Secoloditalia.it - Addio a Jay North, baby star di “Dennis la minaccia” mai diventato adulto per il pubblico malgrado un thriller vietato ai minori

Jay, indimenticabile volto della televisione americana degli anni Sessanta, è morto domenica 6 aprile all’età di 73 anni nella sua casa di Lake Butler, in Florida, a causa di complicazioni legate a un tumore al colon. La notizia della scomparsa è stata pubblicata su Facebook dalla sceneggiatrice e produttrice televisiva Laurie Jacobson e poi confermata dalla famiglia ai media Usa. E il mondo della tv al di là e al di qua dell’oceano si stringe a lutto intorno a cari e ai fans dell’attore che divenne celebre in giovanissima età grazie al ruolo di nella sitcomla, andata in onda dal 1959 al 1963, dove interpretava il protagonista che ha dato il titolo alla serie: un piccolo birbante biondo dal cuore d’oro, ispirato al fumetto omonimo di Hank Ketcham.Con il suo ciuffo ribelle, l’aria innocente e la capacità di combinare guai con il sorriso sulle labbra, Jayconquistò ilamericano e non solo, diventando uno dei volti più iconici della TV a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.