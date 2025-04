Internews24.com - Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex difensore dell’, Lele, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro ilvenuto ai microfoni della Rai, Lelesi sofferma su cosa non ha funzionato nell’del secondo tempo contro ile sulla differenza tra i titolari e le riserve dei nerazzurri.SU– «Sicuramente l’andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. Ma l’, che era in controllo e poteva fare un altro gol nel primo tempo, comunque era avanti anche per due miracoli di Sommer nel primo tempo. L’per me è. L’ha messo altri giocatori e i tifosi danno addosso aperché cambia a mezz’ora dalla fine. Ma i cambi delsono Leoni del 2006, Bernabé che è un gran giocatore, Pellegrino del 2002 e Ondrejka del 2001.