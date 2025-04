Adani esalta Tudor | Oggi si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a giochista o risultatista ma lui è un allenatore moderno Vi dico la mia sulla conferma

Adani: «”giochista” o “risultatista”? Tudor tecnico moderno». Il commento dell’opinionista sul nuovo allenatore della JuventusA La Domenica Sportiva, su Rai Sport, Lele Adani ha parlato così di Tudor. Le parole sul nuovo tecnico della Juve dopo la partita di Roma. Adani – «Tudor può rimanere? Ha tutte le carte in regola per giocare il suo calcio e cercare la riconferma. Si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a giochista o risultatista, così ovviamente sviliamo il lavoro, invece Tudor è un allenatore che lavora, un allenatore moderno con un calcio moderno, ovviamente mi distacco totalmente dalla parola verticalità perché è una cosa abusata fino a non darle valore. È un allenatore completo, cerca di allargare sugli esterni, ci sono i movimenti giusti, coinvolge interni e braccetti, fa un calcio moderno e ha le carte in regole, la conoscenza e l’esperienza. Juventusnews24.com - Adani esalta Tudor: «Oggi si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a “giochista” o “risultatista”, ma lui è un allenatore moderno. Vi dico la mia sulla conferma» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24: «”” o “”?tecnico». Il commento dell’opinionista sul nuovodella JuventusA La Domenica Sportiva, su Rai Sport, Leleha parlato così di. Le parole sul nuovo tecnico della Juve dopo la partita di Roma.– «può rimanere? Ha tutte le carte in regola per giocare il suo calcio ere la ri. Sidileper, così ovviamente sviliamo il lavoro, inveceè unche lavora, uncon un calcio, ovviamente mi distacco totalmente dalla parola verticalità perché è una cosa abusata fino a non darle valore. È uncompleto,di allargare sugli esterni, ci sono i movimenti giusti, coinvolge interni e braccetti, fa un calcioe ha le carte in regole, la conoscenza e l’esperienza.

Adani: «"Giochista" o "risultatista"? Tudor tecnico moderno». Adani su Tudor: «La proposta calcistica non c'è stata ma..». Juve, Adani esalta Arthur alla Fiorentina: “Giocatore di caratura internazionale”. Ex Rai Cerqueti esalta cronaca Adani, stronca Sky e scatena il web: tutte le perle di Lele a Euro2024. Adani: "Tudor ha tutte le carte in regorla per cercare la riconferma". Adani | "Quello su Di Lorenzo è rigore ieri oggi e domani Se ne parlerà ancora per 10 anni". Ne parlano su altre fonti

Adani: "Tudor ha le carte in regole per prendersi la panchina della Juventus, è un allenatore moderno" - Ospite de La Domenica Sportiva, Lele Adani su Tudor dopo Roma-Juventus ha detto: " "Tudor può rimanere? Ha tutte le carte in regola per giocare il suo calcio e cercare ... (tuttojuve.com)

Adani saluta Tudor sbeffeggiando ancora Allegri, Cassano e Balotelli infieriscono sull'Italia - L'opinionista Rai Adani, che pure aveva sempre difeso Thiago Motta, mette in risalto la filosofia di gioco del croato Tudor, SuperMario e FantAntonio goliardici con Spalletti ... (sport.virgilio.it)

Adani su Tudor: "La proposta calcistica non c'è stata, ma la Juve ha resistito" - Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha analizzato la prestazione della Juventus contro il Genoa, soffermandosi sulla mancanza di idee offensive ma anche sulla solidità della squadra ... (tuttojuve.com)