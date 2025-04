Sport.quotidiano.net - Adamant Ferrara cade a Gardone: Davico e Jovanovic decisivi

se 8778 SE:14, Porta, Santi, Grani 5, Tonut 4, Festa ne, Basso ne,36, Mazzantini 16, Sambrici, Renna, Malagnini 12. All. Perucchetti.: Dioli 8, Sackey 14, Casagrande 7, Drigo 3, Santiago ne, Tio 8, Yarbanga 7, Solaroli, Chessari 11, Ballabio 6, Braga ne, Marchini 14. All. Benedetto. Parziali: 19-8; 39-36; 64-59. L’spreca l’ennesima occasione per agganciare la vetta della classifica perdendo asotto i colpi di, nonostante una gara ben interpretata per lunga parte dei quaranta minuti. Aè mancato l’istinto killer nei possessi finali, e i rimpianti sono tanti perché questa era una gara che si poteva vincere: invece arrivo un ko fuori casa che fa male, e che probabilmente allontana definitivamente il sogno del primo posto.