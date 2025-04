Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 7 all’11 aprile 2025 | Video Mediaset

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 7 aprile 2025, nel programma televisivo Mattino 5 News con l'Oroscopo della settimana. La famosa astrologa è stata ospite nel programma del Mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Scopriamo insieme le previsioni delle stelle e l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco della settimana. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell'Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo, ma nel Video spazio a tutte le previsioni dei segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025 Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel Video da Mediaset Infinity.

