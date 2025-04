Acque balneabili 2025 ecco dove a Napoli e provincia

Acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2025, e i relativi punti della rete di monitoraggio georeferenziati. Ne è previsto uno per ogni area di balneazione, vi saranno effettuati i controlli, secondo le frequenze e le modalità previste dalla legge nazionale. La delibera del 27 marzo scorso dichiara Acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa, non ricompresi nelle Acque di balneazione. Si tratta di foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali, aree marino protette e servitù militari.Le Acque classificate "scarse" sono vietate alla balneazione. Saranno monitorate a termini di legge, per la tutela della salute pubblica, gestite e trattate in conformità alle prescrizioni normative.

Acque balneabili 2025, ecco dove a Napoli e provincia. Foci dei fiumi e tratti inquinati: ecco dove sarà impossibile fare il bagno.

