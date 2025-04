Acireale aggredito arbitro con calci e pugni durante playoff under 17 tra Riposto e Pedara AIA protesta | Violenza inaudita – VIDEO

arbitro è stato aggredito a calci e pugni durante una partita tra Russo Sebastiano calcio Riposto e Pedara valevole per i playoff under 17 In una partita dei playoff del campionato under 17, disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania, un arbitro è stato Ilgiornaleditalia.it - Acireale, aggredito arbitro con calci e pugni durante playoff under 17 tra Riposto e Pedara, AIA protesta: “Violenza inaudita” – VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Unè statouna partita tra Russo Sebastianovalevole per i17 In una partita deidel campionato17, disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania, unè stato

Arbitro aggredito, il club: “Accetteremo qualsiasi decisione, aiuteremo a trovare i responsabili” - Il comunicato ufficiale della società sportiva Russo Sebastiano Calcio Riposto: “A disposizione della giustizia ordinaria per permettere di individuare i ... (msn.com)

Arbitro aggredito a calci e pugni in campo durante playoff di calcio under 17 - Nel video i momenti dell’aggressione subita da Diego Alfonzetti, arbitro 19enne della sezione di Acireale, durante i play-off Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. L’aggressione è avv ... (lasicilia.it)

Giovane arbitro aggredito durante i play-off Under 17 a Riposto - Grave episodio di violenza sportiva durante i play-off Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, allo stadio Averna di Riposto. L’arbitro 19enne Diego Alfonzetti, della sezione di ... (catanianews.it)