Accoltellato nella notte Caccia a un uomo in fuga

Aggressione nel corso della notte in centro a Morbegno (Sondrio), dove un 35enne è stato accoltellato in strada, in via Pretorio, attorno alle 2.30. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Sondrio dove è stato ricoverato. Mistero sul movente. L'aggressore è fuggito, ma sono in corso ricerche in tutta la provincia: diversi i colpi sferrati, sia al costato sia al collo.

