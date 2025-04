Abusi sessuali su due minorenni anziano condannato a 16 anni

Abusi e violenza sessuale su due minorenni di 10 anni, all'epoca dei fatti: condannato a sedici anni di reclusione. E' la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore per un 77enne di Scafati, condannato in primo grado per fatti che vanno dal 2011 al 2020. L'inchiestaL'indagine partì dopo. Salernotoday.it - Abusi sessuali su due minorenni, anziano condannato a 16 anni Leggi su Salernotoday.it e violenza sessuale su duedi 10, all'epoca dei fatti:a sedicidi reclusione. E' la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore per un 77enne di Scafati,in primo grado per fatti che vanno dal 2011 al 2020. L'inchiestaL'indagine partì dopo.

Violenze sessuali nei confronti di due minorenni di Seminara e Oppido Mamertina, chieste 13 condanne NOMI. Violenza sessuale di gruppo su due ragazze minorenni nel Reggino: sei condanne. Abusi sessuali su due minorenni: condannato istruttore di arti marziali. Abusi sessuali su due ragazze minorenni, arrestato 62enne di Montesarchio. Violenze sessuali sulle figlie di 10 e 12 anni della compagna, 45enne in carcere. Reggio Calabria, due minorenni violentate e filmate dal branco (una per quasi due anni): altri tre arresti. Ne parlano su altre fonti

Video pedopornografici in streaming con abusi sessuali sui minori: 4 arresti anche in Italia dopo l’operazione di Europol - Oltre 1400 i sospettati a livello globale: ecco come funzionava la piattaforma creata da un cybercriminale nel 2021 ... (ilfattoquotidiano.it)

Abusi sui minori, Frateschi ricorre in appello: «Foto intime? Non c'era libidine» - IL PROCESSO Le foto di nudo inviate ai minorenni? «Non avevano finalità libidinose, ma volevano essere un aiuto a superare un complesso di inferiorità». E' questa ... (ilmessaggero.it)

Abusi sessuali su tre allieve minorenni. Arriva la condanna per un istruttore di boxe - Il 60enne è stato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione, il processo di primo grado che vedeva imputato un 61enne del Basso Salento ... (leccenews24.it)