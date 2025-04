Abruzzo esplode il caso Teppa rossa | tensioni in Regione e la maggioranza annuncia denunce

maggioranza sarebbe necessaria per far fronte a una situazione economica difficile. Di tutt’altro parere il centrosinistra, che parla di sacrifici imposti ai cittadini per colmare lacune di programmazione. Leggi su Citypescara.com Nel mirino le manifestazioni dei consiglieri regionali di opposizione, affiancati da sindacati e cittadini, che giovedì 3 aprile hanno inscenato una protesta contro l’aumento delle tasse regionali. Per Marsilio e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri si è trattato di un’invasione ingiustificabile: “È stato un atto violento. I video saranno consegnati alla polizia per individuare eventuali reati”, ha dichiarato Marsilio, sostenuto da Sospiri che ha parlato di “errore grave” da parte dei manifestanti.Alla base della protesta, l’aumento di circa 40 milioni di euro di tasse regionali, misura che per lasarebbe necessaria per far fronte a una situazione economica difficile. Di tutt’altro parere il centrosinistra, che parla di sacrifici imposti ai cittadini per colmare lacune di programmazione.

