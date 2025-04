Abodi | Un impianto sportivo in un bene confiscato alla camorra

alla realizzazione tra un anno di un nuovo impianto sportivo per migliorare l'offerta per i giovani e ripristinare in qualche modo anche la legalità attraverso lo sport. E dopo questa visita torneremo strada facendo". Così il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi in visita a San Marcellino, nel Casertano, ad un bene confiscato alla camorra dove sarà realizzato un Centro sportivo polivalente."Questo anno – aggiunge Abodi – non passerà senza un nostro interesse: le istituzioni vogliono essere presenti non soltanto nelle giornate speciali, ma ogni giorno, e cerchiamo di dimostrarlo con il nostro lavoro". Dopo San Marcellino Abodi ha visitato con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il vice-presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, un altro bene confiscato a Casapesenna, dove è già attivo un ostello della gioventù che ospita nell'ambito di uno scambio culturale sei ragazzi provenienti da tutta Europa.

