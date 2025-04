Abbiamo qualcosa in sospeso Emma e Stefano De Martino insieme visti nei camerini

Emma Marrone e Stefano De Martino. Ai tempi di Amici, per entrambi il loro trampolino di lancio verso una carriera di successo rispettivamente nella musica e nella conduzione, sono stati insieme. Poi nella vita di lui è arrivata Belen Rodriguez ed è finita. Male inizialmente, ma col passare degli anni hanno recuperato il rapporto.Lei è stata a teatro a fare il tifo per lui e recentemente sono stati anche immortalati a cena insieme, anche se in compagnia. Insomma, i fan della coppia Stefano ed Emma continuano a sognare il ritorno di fiamma, tanto più che la cantante ha partecipato come ospite a 'Stasera tutto è possibile', la trasmissione condotta da De Martino.Leggi anche: "Wow, siete bellissimi". Nonostante si dichiarino entrambi single, è un po' di tempo che si sono riaccesi i riflettori sul rapporto tra i due.

"Noi abbiamo questioni in sospeso. Non ti ha insegnato niente Maria?". Il botta e risposta nel backstage tra Emma e Stefano. "Abbiamo qualcosa in sospeso". Emma e Stefano De Martino insieme, visti nei camerini.

