Cataniatoday.it - A spasso con una tonnellata di arance rubate in auto, denunciati due ladri

Due pregiudicati catanesi di 48 e 49 anni, noti alla polizia per i loro numerosi precedenti per furto e altri reati contro il patrimonio, sono stati fermati in via Playa dagli agenti della squadra volanti. In sala operativa era giunta la segnalazione di un’sospetta in transito in via Fossa.