Ilrestodelcarlino.it - A spasso anche se erano ai domiciliari, denunciati

Un egiziano 27enne è finito nei guai. Il giovane è agli arrestia Macerata. Ma i carabinieri della stazione di Tolentino lo hanno visto aggirarsi nella zona industriale di quella città, dopo aver ricevuto la segnalazione della sua presenza. Per questo l’egiziano è stato denunciato per evasione. Per lo stesso reato è finito nei guai un 29enne di Treia, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare dall’ufficio di sorveglianza di Macerata. I carabinieri hanno accertato che l’altra sera, in piena notte, l’uomo si era arbitrariamente allontanato da casa senza alcuna autorizzione. Il 29enne, che nel recente passato si è reso responsabile di medesime violazioni, è stato di nuovo denunciato.