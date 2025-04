A scuola solo libri di testo certificati sulla parità di genere | troppi uomini protagonisti tra valorosi cavalieri e dotti saggi e troppe donne in ruoli tradizionali insegnanti e infermiere

libri scolastici pubblicati da dieci case editrici subito dopo l'introduzione del Codice POLITE. I risultati hanno mostrato che, nonostante l'adesione formale al codice, molti testi continuavano a veicolare rappresentazioni stereotipate e squilibrate dei ruoli di genere. Nei testi analizzati, i protagonisti maschili erano numericamente quasi il doppio rispetto a quelli femminili e le professioni rappresentate erano 92 per gli uomini contro 13 per le donne, con queste ultime spesso limitate a ruoli tradizionali come insegnanti o infermiere.L'articolo A scuola solo libri di testo certificati sulla parità di genere: troppi uomini protagonisti (tra valorosi cavalieri e dotti saggi) e troppe donne in ruoli tradizionali (insegnanti e infermiere) . Leggi su Orizzontescuola.it Una ricerca risalente al 2010 e condotta da Irene Biemmi, ha analizzato un campione discolastici pubblicati da dieci case editrici subito dopo l'introduzione del Codice POLITE. I risultati hanno mostrato che, nonostante l'adesione formale al codice, molti testi continuavano a veicolare rappresentazioni stereotipate e squilibrate deidi. Nei testi analizzati, imaschili erano numericamente quasi il doppio rispetto a quelli femminili e le professioni rappresentate erano 92 per glicontro 13 per le, con queste ultime spesso limitate acome.L'articolo Adidi(tra) ein) .

A scuola non solo Latino e Bibbia: da Stephen King alla scomparsa della sessualità, tutte le novità delle indicazioni nazionali di Valditara - Non solo latino alle medie ... curricolare” ma che arriva a “suggerire” direttamente ai docenti i libri da usare in italiano e gli argomenti da svolgere in storia, geografia e scienze. (ilfattoquotidiano.it)

Bonus libri scuola potenziato: come funziona e chi ne ha diritto - Il bonus libri per la scuola è stato potenziato con uno stanziamento ... non è intervenuto a modificare la misura, ma ha solo stanziato più fondi per far sì che più persone potessero ... (ticonsiglio.com)

Libri a Civitavecchia, la Cenciarelli ha raccontato il suo “A scuola non si muore” - La scrittrice romana invitata dal gruppo di lettura “Attenti ai Dettagli”. All’incontro in libreria molti docenti e studenti liceali “A scuola non si muore” è il titolo dell’ultimo libro di Gaja Cenci ... (terzobinario.it)