A Salerno lo sbarco della Aita Mari | tra i 108 migranti anche minori soli famiglie e una donna incinta

È previsto per le 10:30 di questa mattina l'approdo al porto di Salerno della nave umanitaria Aita Mari, appartenente all'ONG spagnola Salvamento Maritimo Humanitario. A bordo 108 migranti, tra cui 78 uomini, 10 donne, cinque minori non accompagnati e una donna in gravidanza. L'arrivo, annunciato ieri nel corso di un vertice in prefettura, coinvolge persone provenienti da diversi Paesi, tra cui Eritrea, Etiopia, Pakistan, Sudan, Egitto, Togo, Guinea, Camerun, Nigeria e Ghana. Tra loro figurano anche sette nuclei familiari con bambini. Sono 37 le situazioni di fragilità riscontrate, tra cui quella della donna incinta. Già attivato il dispositivo per l'accoglienza: sul molo saranno presenti le forze dell'ordine, il personale sanitario, la Protezione Civile del Comune di Salerno, Caritas e le associazioni impegnate nell'assistenza ai migranti.

