A Riparbella tutti in sella con MTB Experience

Riparbella nasce un nuovo percorso educativo e sportivo rivolto a bambini/ragazzi dai 7 anni in su e alle famiglie per scoprire insieme tutti i segreti delle. Pisatoday.it - A Riparbella tutti in sella con MTB Experience Leggi su Pisatoday.it Sei lezioni da tre ore ciascuna – con iscrizione gratuita e partenza il prossimo 13 aprile - la natura a fare da 'campo di allenamento'.Anasce un nuovo percorso educativo e sportivo rivolto a bambini/ragazzi dai 7 anni in su e alle famiglie per scoprire insiemei segreti delle.

A Riparbella tutti in sella con MTB Experience. Divertirsi in sicurezza con la mountain bike. Due parole con … Luca, titolare dell’Agenzia Immobiliare Marinetta Vacanze. Ne parlano su altre fonti

A Riparbella tutti in sella con MTB Experience - Nuovo corso gratuito dedicato a ragazzi e famiglie per imparare a usare la Mountain Bike in modo consapevole e in sicurezza ... (pisatoday.it)