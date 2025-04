A quanti punti da Sinner possono portarsi Alcaraz e Zverev a Montecarlo | i possibili distacchi

Sinner è primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo con 7645, a -2685, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610.La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno ancora il Masters 1000 di Montecarlo, scattato ieri, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.Jannik Sinner, dunque, non potrà difendere i 400 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo, e vedrà avvicinarsi i suoi rivali, dato che Zverev scarta i 100 punti degli ottavi del 2024, mentre Alcaraz saltò il torneo nel Principato nella scorsa stagione.Sinner, così, scenderà a quota 9930, mentre Zverev, qualora dovesse perdere all'esordio a Montecarlo, recupererebbe i 50 punti di Buenos Aires 2025, ed al momento è a quota 7595, mentre vincendo nel Principato si porterebbe a quota 8545, a -1385 dall'azzurro.

