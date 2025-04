Ilgiorno.it - A Pieve è emergenza parcheggi: realizzati 60 nuovi posti auto. Da tre anni le 900 famiglie che vivono in zona hanno i cantieri nelle rimesse sotterranee

Emanuele (Milano) –. Dopo una raffica di multe per divieto di sosta, dovute alla carenza dicausata dai lavori, che da treprivano 900dei, il Comune è intervenuto modificando la viabilità e creando circa 60a spina di pesce nei pressi delone di via Olmi. Dopo il raid della polizia locale, che aveva elevato oltre cento contravvenzioni, i cittadini avevano protestato con il sindaco. «Questa è una risposta importante alla momentanea carenza di, dovuta sostanzialmente ai tantilegati al bonus 110% attivi sul territorio, che si stanno protraggendo oltre le previsioni, e aiPnrr che non potevano aspettare oltre, altrimenti avremmo perso i fondi», ha dichiarato il sindaco Pierluigi Costanzo .