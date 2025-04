A Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini

Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, grazie alla collaborazione con Il Sillabo Scuola: un’occasione speciale per esplorare l’arte e la lingua inglese in modo coinvolgente e divertente. Il mini-campus S-Passo al Museo, promosso dalla Regione Toscana, si svolgerà il 17 e 18 aprile 2025 dalle 8,30 alle 16,30 tra il Museo Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea. I partecipanti saranno guidati in un viaggio tra attività creative e giochi artistici, accompagnati da un’educatrice madrelingua inglese. La storia della città e le collezioni museali offriranno spunti per laboratori e percorsi interattivi, stimolando creatività e competenze linguistiche. La partecipazione al campus Pasquale ha un costo di €50; i soci Unicoop potranno usufruire di uno sconto del 10%. Lanazione.it - A Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini Leggi su Lanazione.it Arezzo, 7 aprile 2025 – AS-alper ie le bambine dai 6 ai 10 anni, grazie alla collaborazione con Il Sillabo Scuola: un’occasione speciale per esplorare l’arte e la lingua inglese in modo coinvolgente e divertente. Il mini-campus S-al, promosso dalla Regione Toscana, si svolgerà il 17 e 18 aprile 2025 dalle 8,30 alle 16,30 tra ilTerre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea. I partecipanti saranno guidati in un viaggio tra attività creative e giochi artistici, accompagnati da un’educatrice madrelingua inglese. La storia della città e le collezioni museali offriranno spunti per laboratori e percorsi interattivi, stimolando creatività e competenze linguistiche. La partecipazione al campusle ha un costo di €50; i soci Unicoop potranno usufruire di uno sconto del 10%.

A Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini. Verona Antiquaria torna all'insegna della Pasqua a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo. FS TRENI TURISTICI ITALIANI: A PASQUA TORNA IL SICILIA EXPRESS, IL COLLEGAMENTO DAL PIEMONTE ALLA SICILIA. A Pasqua torna il Sicilia Express, dal Piemonte alla Sicilia in treno turistico. E c’è anche la soluzione nave+treno. Torna l'antico gioco dello S-Ciapì: la Pasqua di Tremosine. Ail torna nelle piazze italiane con le uova di pasqua solidali: ecco dove. Ne parlano su altre fonti

A Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini - Il 17 e 18 aprile dalle 8,30 alle 16,30 al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea si svolgeranno i campus pasquali dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 an ... (lanazione.it)

Trasporti, a Pasqua torna e raddoppia il treno Sicilia Express: come funziona - Torna per le vacanze pasquali il " Sicilia Express", il treno diretto e a costi contenuti dedicato ai siciliani residenti al Centro e al Nord che vogliono tornare a casa per le feste senza sottostare ... (tg24.sky.it)

A Pasqua torna il caro-trasporti…" - Alle stelle i biglietti di treni , bus e aerei per chi si sposterà in occasione dei prossimi ponti. A lanciare l’allarme è Assoutenti che ha simulato… Leggi ... (informazione.it)