A Pantigliate "Insieme fra le cascine".

Un'allegra folla festosa, oltre 1.200 gli iscritti, ha animato la 33° camminata "Insieme fra le cascine" organizzata dall'Istituto Comprensivo Emanuela Loi, che unisce le scuole dell'infanzia, primarie e medie di Mediglia e Pantigliate. "È un giorno di festa particolarmente gradito – ha dichiarato Lorenzo Miglioli, sindaco di Pantigliate, presente all'iniziativa Insieme al vicesindaco di Mediglia Alessandro Bonfanti – perché per la prima volta il nostro plesso comunale ha ospitato l'iniziativa. Oltre al corpo insegnante e a tutti i volontari, un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile e all'associazione "Pantirunner" per il loro supporto organizzativo". La dirigente scolastica Laura Corradini ha sottolineato lo spirito dell'iniziativa: "Camminiamo Insieme, divertendoci". Due i percorsi fra cui scegliere, di 3 o 7 chilometri.

