A Misilmeri l’ultimo saluto a Sara la studentessa vittima di femminicidio a Messina

Misilmeri (PALERMO) (ITALPRESS) – Misilmeri piange Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa lo scorso 31 marzo a Messina dal collega Stefano Argentino. Oggi è il giorno dei funerali. La città è in lutto. La salma della ragazza è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre che si trova nella stessa piazza.Un lungo applauso della folla che si è raccolta davanti alla chiesa San Giovanni Battista ha accolto l’arrivo della bara bianca. Ai funerali sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, accompagnato dal deputato Gaspare Vitrano, i sindaci di Messina, Federico Basile, e di Misilmeri, Rosario Rizzolo.Le parole dell’arcivescovo“Siamo qui, sconvolti. Senza parole. Dinnanzi al corpo di Sara. Unlimitednews.it - A Misilmeri l’ultimo saluto a Sara, la studentessa vittima di femminicidio a Messina Leggi su Unlimitednews.it (PALERMO) (ITALPRESS) –piangeCampanella, launiversitaria uccisa lo scorso 31 marzo adal collega Stefano Argentino. Oggi è il giorno dei funerali. La città è in lutto. La salma della ragazza è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre che si trova nella stessa piazza.Un lungo applauso della folla che si è raccolta davanti alla chiesa San Giovanni Battista ha accolto l’arrivo della bara bianca. Ai funerali sono presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, accompagnato dal deputato Gaspare Vitrano, i sindaci di, Federico Basile, e di, Rosario Rizzolo.Le parole dell’arcivescovo“Siamo qui, sconvolti. Senza parole. Dinnanzi al corpo di

Sara Campanella, i funerali a Misilmeri: migliaia per la studentessa uccisa, maglie bianche con la scritta "No alla violenza" - L'ultimo saluto a Sara Campanella. Misilmeri si ferma e si stringe intorno alla bara della studentessa uccisa da Stefano Argentino a Messina. In ... (msn.com)

Oggi i funerali di Sara Campanella, la piazza di Misilmeri gremita per l’ultimo saluto: “L’amore non uccide” - Si tiene oggi a Misilmeri il funerale di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa a coltellate da compagno di corso Stefano Argentino ora in carcere ... (fanpage.it)

Sara Campanella, oggi l'ultimo saluto a Misilmeri - (Adnkronos) - Misilmeri si stringe attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’ ... (msn.com)