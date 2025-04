Quotidiano.net - A Green Oleo la cosmesi cresce dagli scarti animali e vegetali

DAI LUBRIFICANTI per i motori delle auto di Formula 1 agli ingredienti per lapassando per i "disperdenti" delle creme solari, quelli che consentono al prodotto di distribuirsi in maniera uniforme. C’è tantissima chimica nei prodotti che utilizziamo tutti i giorni e nei macchinari che servono a produrli e spesso non ce ne accorgiamo., con sede a Cremona, è una società di chimica verde che utilizza materie prime naturali, biodegradabili e rinnovabili provenienti dai sottoprodotti della filiera alimentare. Si tratta di prodotti ormai inutilizzabili tanto per l’alimentazione umana, che per quella animale. Inoltre, le materie prime che si utilizzano provengono dal territorio: una filiera cortissima a elevata sostenibilità. Di fatto si tratta di rimetter in circolo il grasso animale scartato a livello produttivo (il sego) così come la parte acida dell’olio d’oliva e creare le basi per i lubrificanti che servono per tante cose, dal far girare i motori a consentire al fondotinta di spargersi sulla pelle.