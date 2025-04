Tpi.it - A che ora inizia The Couple: l’orario della messa in onda del reality

A che oraTheindelA che oraThe, il nuovocondotto da Ilary Blasi su Canale 5? Appuntamento in prima visione alle ore 21.30, subito dopo Striscia la notizia, ogni lunedì in prima serata dal 7 aprile 2025. A sfidarsi sono otto coppie. Il pubblico sarà chiamato a votare tramite sms. La coppia vincitrice porterà a casa il montepremi da un milione di euro. La durata è di oltre tre ore. Il programma infatti termina alle ore 1 circa.Come funzionaAbbiamo visto a che oradi The, ma qual è il meccanismo? Il format è ungame, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena. Personaggi noti e persone comuni, vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti partecipano rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.