A che ora finisce The Couple è in diretta o registrato | orario su Canale 5

"The Couple – Una vittoria per due" metterà alla prova 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino. Ma a che ora finisce The Couple su Canale 5 ? L'orario di inizio e di fine. The Couple è in diretta o registrato, quando inizia e quando finisce ? The Couple inizia ogni lunedì sera (dal 7 aprile 2025) alle ore 21.30, subito dopo Striscia La Notizia. È possibile seguire la diretta sia in tv che in streaming su Mediaset Extra.

