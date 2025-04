Anconatoday.it - A Camponecchio di Genga verrà inauguta la raccolta museale “Rocco Cecchi”

Leggi su Anconatoday.it

- Quella del prossimo 13 aprile, domenica delle palme, sarà per Camponoo e S.Vittore diuna giornata di festa. In occasione dell’inaugurazione della”, dedicata alla prima guerra mondiale, le due frazioni saranno invase dai bersaglieri e per le.