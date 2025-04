A Bologna per l’Europa Il raid dei centri sociali Scontri con la polizia

l’Europa, ordinata e pacifica, che è quella dei sindaci e delle istituzioni, e poi c’è un’altra piazza, quella degli Scontri e dell’alta tensione. Tra spinte, scudi e manganellate, esplode la violenza nel pieno centro di Bologna, a pochi passi dalle Due Torri. E, sempre qui, i contromanifestanti bruciano una bandiera dell’Europa, tra cori, slogan e molti vessilli di Palestina e Potere al Popolo, per protestare contro il riarmo. Nel giorno della grande iniziativa a ‘doppia firma’ – è stata organizzata dai Comuni di Bologna e di Firenze –, nata da un’idea di Michele Serra, il bilancio racconta, da un lato, di una piazza del Nettuno con cinquemila bandiere blu, applausi e Inno alla Gioia, oltre a una marea di interventi da Romano Prodi a Gad Lerner e ai primi cittadini e poi, poco più in là, dall’altro lato, di un’inchiesta della Digos in corso e di due feriti negli Scontri, tra cui Bianca Tedone, candidata sindaco a Milano. Quotidiano.net - A Bologna per l’Europa. Il raid dei centri sociali . Scontri con la polizia Leggi su Quotidiano.net C’è una piazza per, ordinata e pacifica, che è quella dei sindaci e delle istituzioni, e poi c’è un’altra piazza, quella deglie dell’alta tensione. Tra spinte, scudi e manganellate, esplode la violenza nel pieno centro di, a pochi passi dalle Due Torri. E, sempre qui, i contromanifestanti bruciano una bandiera del, tra cori, slogan e molti vessilli di Palestina e Potere al Popolo, per protestare contro il riarmo. Nel giorno della grande iniziativa a ‘doppia firma’ – è stata organizzata dai Comuni die di Firenze –, nata da un’idea di Michele Serra, il bilancio racconta, da un lato, di una piazza del Nettuno con cinquemila bandiere blu, applausi e Inno alla Gioia, oltre a una marea di interventi da Romano Prodi a Gad Lerner e ai primi cittadini e poi, poco più in là, dall’altro lato, di un’inchiesta della Digos in corso e di due feriti negli, tra cui Bianca Tedone, candidata sindaco a Milano.

