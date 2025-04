A Bari il concerto dell' Orchestra sinfonica della Città metropolitana dedicato ai Vigili del Fuoco

Martedì 8 aprile, alle ore 11, nel Teatro Piccinni di Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il "Progetto scuole", il ciclo di concerti dedicati agli studenti di ogni ordine e grado promossi dall'Orchestra sinfonica della Città metropolitana. La prima tappa del programma "Qui, Bari. Storia.

“L’altra nona”, ultimo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica di Bari dedicati a Schubert. ORCHESTRA SINFONICA METROPOLITANA DI BARI iN CONCERTO. Bari | ORCHESTRA DI FIATI in concerto. Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari concerto per il centenario della morte di Giacomo Puccini. L’Erasmus Orchestra al Petruzzelli di Bari per Didacta Puglia. Concerto dell’Orchestra sinfonica di Bari per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale 20 marzo 2025. Ne parlano su altre fonti

