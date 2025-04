80esimo anniversario della Liberazione Anpi ospita Adelmo Cervi

anniversario della Liberazione Anpi Forlì-Cesena, in collaborazione con Arci, Cgil, Libera e Udu organizza martedì 8 aprile al Games Bond, il circolo Arci Efesto, un incontro con Adelmo Cervi; il terzogenito di Verina Castagnetti e Aldo Cervi, terzogenito dei sette. Forlitoday.it - 80esimo anniversario della Liberazione, Anpi ospita Adelmo Cervi Leggi su Forlitoday.it In occasione dell'ottantesimoForlì-Cesena, in collaborazione con Arci, Cgil, Libera e Udu organizza martedì 8 aprile al Games Bond, il circolo Arci Efesto, un incontro con; il terzogenito di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette.

80esimo anniversario della Liberazione, Anpi ospita Adelmo Cervi. 80 anni dalla liberazione nazifascista, celebrazioni in consiglio regionale. 80esimo anniversario della Liberazione: Anpi Forlì-Cesena organizza un incontro con Adelmo Cervi. Luino celebra l'80esimo anniversario della Liberazione con due incontri per gli studenti. 80° anniversario della Liberazione (1945-2025). 80° anniversario della Liberazione. Ne parlano su altre fonti

L’Anpi provinciale ricorda la Liberazione - Sarà la commemorazione dell’eccidio di Punte Alte a Caselle Landi perpetrato dalle Brigate nere il 1 aprile del 1945 ... (msn.com)

80 anni dalla liberazione nazifascista, celebrazioni in consiglio regionale - Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, ha aperto i lavori delle celebrazioni per l'80esimo anniversario ... (cagliaripad.it)

Celebrazioni anticipate per il 25 aprile in consiglio regionale - Valeria Deplano, Docente di Storia Contemporanea dell’Università di Cagliari: "Valori come difesa delle libertà e lotta all'oppressione sempre più attuali" ... (rainews.it)