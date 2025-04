Lanotiziagiornale.it - 70esima edizione dei Premi David di Donatello: al via la grande festa del cinema italiano

Si accendono i riflettori sulladeidi, l’evento più atteso del, che andrà in scena il prossimo 7 maggio in diretta su Rai 1 dal leggendario Teatro 5 di Cinecittà, simbolo del nostro patrimoniotografico. Una serata speciale che celebrerà il meglio della produzione nazionale dell’ultimo anno, con la conduzione di Elena Sofia Ricci e Mika, e la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti delschermo.Come ogni anno, la cerimonia sarà affiancata da una copertura mediatica capillare, trasmessa anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, con contenuti extra, clip esclusive e una forte presenza social per raccontare in tempo reale la magia di questa prestigiosa kermesse.Record di candidature e storie al femminileLadeidiè già un’da record: sono stati iscritti 154 film italiani di lungometraggio di finzione, 47 opere prime, 152 documentari e ben 557 cortometraggi.