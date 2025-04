, un uomo di 39 anni è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della ex

39enne picchia l'ex fidanzata e suo padre, calci in pancia per strada a Messina poi il tentativo di fuga

Aggredisce, minaccia e lega l'ex fidanzata a una sedia: 39enne in manette.

Lega alla sedia l’ex fidanzata, l’aggredisce e la minaccia con un coltello. Lei scappa e lo fa arrestare.

Perseguitava la sua ex fidanzata: nei guai un 55enne a Cava de' Tirreni.

Picchia l'ex, poi la insegue e le incendia casa: arrestato 39enne.