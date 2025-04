30 Libri in 30 Giorni | a Termini Imerese la presentazione del libro di Giovanni Iannuzzo

Libri in 30 Giorni” mercoledì 9 aprile, alle ore 17,30, al Circolo Stesicoro in corso Umberto e Margherita, 68 a Termini Imerese, si presenta il volume di Giovanni Iannuzzo “Spirito e Molecole. I misteriosi rapporti fra medicina e spiritualità”. Dopo i saluti. Palermotoday.it - 30 Libri in 30 Giorni: a Termini Imerese la presentazione del libro di Giovanni Iannuzzo Leggi su Palermotoday.it Nell’ambito dell’iniziativa “30in 30” mercoledì 9 aprile, alle ore 17,30, al Circolo Stesicoro in corso Umberto e Margherita, 68 a, si presenta il volume di“Spirito e Molecole. I misteriosi rapporti fra medicina e spiritualità”. Dopo i saluti.

30 Libri in 30 Giorni: a Termini Imerese la presentazione del libro di Giovanni Iannuzzo. Rosolini, 30 libri in 30 giorni: si presenta il libro di Corrado Calvo “La Lama sottile dell’Amore”. “30 libri in 30 giorni” ad Altavilla Milicia: presentazione libro, escursione e degustazione di verdure spontanee. PER RISCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA LETTURA CON “30 LIBRI IN 30 GIORNI”. I 30 libri da leggere prima di morire. Trenta Libri in 30 Giorni: a Palermo, la presentazione del libro di Marcella Croce "Oltre il Chador. Iran in bianco e nero". Ne parlano su altre fonti

“30 Libri in 30 Giorni”: Rosolini, si presenta il libro di Corrado Calvo “La Lama sottile dell’Amore”. - Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” promossa da BCsicilia si presenta martedì 8 aprile 2025 alle ore 18,30, presso la Sede del Club Famiglie Corso Savoia, 23 a Rosolini, il volume di C ... (lavocedellisola.it)

“30 libri in 30 giorni” ad Altavilla Milicia: presentazione libro, escursione e degustazione di verdure spontanee - Nell’ambito della Manifestazione “30 libri in 30 giorni” si presenta sabato 5 aprile 2025 presso la Riserva Naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto il libro, curato da diversi autori, dal ... (esperonews.it)

30 Libri in 30 Giorni: Palermo, si presenta il libro di Marcella Croce “Oltre il Chador. Iran in bianco e nero” - politicamentecorretto.com - 30 Libri in 30 Giorni: Palermo, si presenta il libro di Marcella Croce “Oltre il Chador. Iran in bianco e nero” ... (politicamentecorretto.com)