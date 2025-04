Secoloditalia.it - 25 aprile, “Vorrei prenderti a sberle”: così la presidente dell’Anpi di Varese a uno studente scomodo

Non c’è limite all’intolleranza dei sinceri democratici nei confronti di chi osa dissentire. Che siano esponenti di destra, giornalisti troppo curiosi, giovani che non appartengono alle file dei comitati antagonisti o alle schiere dei centri sociali. Dopo Romano Prodi che tira i capelli dell’inviata di Rete Quattro, spazientito per una domanda scomoda, dopo Fausto Bertinotti che vorrebbe colpire con un oggetto la premier Meloni, arriva la minaccia delladinei confronti di uno, colpevole di pensarla diversamente da lei. “”. Sono le parole testuali che Ester Maria De Tomasi, fiera rappresentante dei Partigiani d’Italia, rivolge a unodell’Istituto Carlo Volontè di Luino, in provincia di.Resistenza, laa uno: ti prenderei aCome riporta il Giornale, l’occasione dello sfogo ‘democratico e pluralista’ è la partecipazione della signora a un convegno sugli 80 anni del 25insieme allo storico dell’università dell’Insubria, Antonio Maria Orecchia.