20% delle famiglie interessata a scuola paritaria ma si iscrive il 10% Fattore economico determinante Diplomifici? Eliminiamo valore legale e nessuno comprerà più il diploma INTERVISTA a Roberto Pasolini

Roberto Pasolini, plaude alla ritrovata unità tra le associazioni che raggruppano le scuole paritarie, nel giorno che celebra il quarto di secolo dell’emanazione della Legge n. 62 del 2000. Con la legge 62 fu sancito, a inizio millennio e dopo mezzo secolo dalla Costituzione italiana, il principio secondo cui l’esercizio del diritto costituzionale all’istruzione può essere esercitato non solo dalla scuola statale ma dal sistema istruzione e formazione dentro cui c’è a pieno titolo la scuola paritaria. Un principio attorno al quale si è sviluppato uno storico dibattito. Leggi su Orizzontescuola.it “L’obiettivo era quello di dimostrare che noi ci siamo e questo obiettivo lo abbiamo raggiunto con successo”. A nome di almeno ventisei scuole paritarie italiane, il rettore dell’Istituto Europeo paritario “Leopardi” di Milano,, plaude alla ritrovata unità tra le associazioni che raggruppano le scuole paritarie, nel giorno che celebra il quarto di secolo dell’emanazione della Legge n. 62 del 2000. Con la legge 62 fu sancito, a inizio millennio e dopo mezzo secolo dalla Costituzione italiana, il principio secondo cui l’esercizio del diritto costituzionale all’istruzione può essere esercitato non solo dallastatale ma dal sistema istruzione e formazione dentro cui c’è a pieno titolo la. Un principio attorno al quale si è sviluppato uno storico dibattito.

