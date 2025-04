Movieplayer.it - 1923, recensione: il finale della stagione 2 eleva definitivamente la serie ad autentico capolavoro western

Leggi su Movieplayer.it

Lo show Paramount è giunto al termine con una puntata "mostre" da quasi due ore che fa guadagnare di diritto al secondo prequel di Yellowstone un posto nel pantheon dei grandiamericani. Fra scioperi, annessi e connessi c'è voluto un po' prima che la2 disi palesasse in streaming su Paramount+, ma, alla fine, è arrivata. E adesso sappiamo che, dopo settimane e settimane d'interviste a un cast "birbantello" che si è divertito a prendere in giro la stampa rispondendo in maniere barocche e sibilline alle domande su un'eventuale terza, questo particolare tassello dello Sheridanverse è davvero giunto a conclusione. E lo ha fatto in grande con una puntata di quasi due ore di durata che, caso vuole, è arrivata in contemporanea a un altrodi