15enne muore in bici dopo un incidente stradale | comunità sotto shock

incidente stradale avvenuto mentre era in sella alla sua bicicletta.L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando è stato richiesto l’intervento urgente dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine. Sul posto, in via De Santi, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica inviate da Areu, insieme ai carabinieri della Compagnia di Desio.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente. Le circostanze esatte della tragedia non sono ancora chiare, ma l’impatto è stato violento e ha provocato lesioni gravissime al ragazzo. Thesocialpost.it - 15enne muore in bici dopo un incidente stradale: comunità sotto shock Leggi su Thesocialpost.it Un pomeriggio drammatico quello di oggi, 6 aprile, a Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in seguito a unavvenuto mentre era in sella alla suacletta.L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando è stato richiesto l’intervento urgente dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine. Sul posto, in via De Santi, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica inviate da Areu, insieme ai carabinieri della Compagnia di Desio.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada incletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un. Le circostanze esatte della tragedia non sono ancora chiare, ma l’impatto è stato violento e ha provocato lesioni gravissime al ragazzo.

