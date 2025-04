10eLotto colpo da 20mila euro nel Padovano grazie a un 9

10eLotto: nel concorso di venerdì 4 aprile, come riporta Agipronews, sono state effettuate due vincite per un totale di 70mila euro.La principale è stata realizzata a Mirano, in provincia di Venezia, dove sono portati a casa 50mila euro con un 9 'Oro' centrato a via. Padovaoggi.it - 10eLotto, "colpo" da 20mila euro nel Padovano grazie a un "9" Leggi su Padovaoggi.it Doppietta in Veneto nel: nel concorso di venerdì 4 aprile, come riporta Agipronews, sono state effettuate due vincite per un totale di 70mila.La principale è stata realizzata a Mirano, in provincia di Venezia, dove sono portati a casa 50milacon un 9 'Oro' centrato a via.

