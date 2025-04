Zverev ammette | La sconfitta con Sinner mi ha turbato mentalmente Non l’ho gestita in modo intelligente

Zverev, come riporta la “Gazzetta dello Sport” ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: il teutonico, che usufruirà di un bye al primo turno, potrebbe affrontare Matteo Berrettini nei sedicesimi. Il numero 2 ATP ha toccato però altri argomenti nel Principato.Il teutonico è ritornato sulla finale persa agli Australian Open contro Jannik Sinner: “Quella partita mi ha influenzato molto negativamente. Non mi sono riposato dopo Melbourne e mentalmente l’ho pagata. Ero molto turbato e molto stanco, sono tornato a casa qualche giorno e poi sono andato subito in Sudamerica“.Il tedesco spiega i motivi dei mancati risultati nei tornei successivi al primo Slam stagionale: “Non ho avuto davvero il tempo di elaborare cosa fosse successo, perché ho perso un’altra finale Slam. Oasport.it - Zverev ammette: “La sconfitta con Sinner mi ha turbato mentalmente. Non l’ho gestita in modo intelligente” Leggi su Oasport.it Il tedesco Alexander, come riporta la “Gazzetta dello Sport” ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: il teutonico, che usufruirà di un bye al primo turno, potrebbe affrontare Matteo Berrettini nei sedicesimi. Il numero 2 ATP ha toccato però altri argomenti nel Principato.Il teutonico è ritornato sulla finale persa agli Australian Open contro Jannik: “Quella partita mi ha influenzato molto negativamente. Non mi sono riposato dopo Melbourne epagata. Ero moltoe molto stanco, sono tornato a casa qualche giorno e poi sono andato subito in Sudamerica“.Il tedesco spiega i motivi dei mancati risultati nei tornei successivi al primo Slam stagionale: “Non ho avuto davvero il tempo di elaborare cosa fosse successo, perché ho perso un’altra finale Slam.

