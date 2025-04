Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 aprile 2025

Leggi su Tpi.it

, lee glidel 6Questa sera, domenica 6, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 6, di? Scopriamoli insieme.Ampio approfondimento dedicato alle conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump. Inoltre, nel corsotrasmissione interverrà Nate Vance, marine che ha combattuto in prima linea in Ucraina e cugino del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, per commentare le azioni dell’amministrazione americana. Inoltre, un approfondimento sul caso Garlasco, che si è riaperto con l’indagine a carico di Andrea Sempio.