Zenith e Prato non si fanno male | il derby termina 0-0

Prato, 6 aprile 2025 – Il secondo derby della storia fra Zenith e Prato si conclude sullo 0-0. Azizi nel finale si divora il rigore che avrebbe regalato il successo ai suoi. Nel primo tempo da segnalare la traversa di Falteri e la parata di Gariti su Kouassi. Gariti che si rende protagonista anche in avvio di ripresa negando a Falteri il vantaggio. Capitolo spettatori: la Curva Ferrovia resta deserta per tutto il match in seguito alla decisione degli ultras del Prato di restare fuori dal Lungobisenzio in segno di protesta nei confronti del presidente Stefano Commini. Esposto uno striscione: «In caso di mancata cessione, questa è un'opzione». Le foto del derby tra Zenith e Prato La cronaca La prima conclusione del match è di Girgi, il cui sinistro al volo non inquadra il bersaglio grosso. Sport.quotidiano.net - Zenith e Prato non si fanno male: il derby termina 0-0 Leggi su Sport.quotidiano.net , 6 aprile 2025 – Il secondodella storia frasi conclude sullo 0-0. Azizi nel finale si divora il rigore che avrebbe regalato il successo ai suoi. Nel primo tempo da segnalare la traversa di Falteri e la parata di Gariti su Kouassi. Gariti che si rende protagonista anche in avvio di ripresa negando a Falteri il vantaggio. Capitolo spettatori: la Curva Ferrovia resta deserta per tutto il match in seguito alla decisione degli ultras deldi restare fuori dal Lungobisenzio in segno di protesta nei confronti del presidente Stefano Commini. Esposto uno striscione: «In caso di mancata cessione, questa è un'opzione». Le foto deltraLa cronaca La prima conclusione del match è di Girgi, il cui sinistro al volo non inquadra il bersaglio grosso.

Zenith e Prato non si fanno male: il derby termina 0-0. Zenith, voglia di rivalsa. C’è aria di derbissimo. Serie D Girone D - Scoppia il caso dell Zenith Prato dopo il ricorso del Cittadella. I toscani rischiano una fortissima penalizzazione. Per il Fiorenzuola è notte fonda: a Prato lo Zenith travolge i rossonero per 3-0. Ciceri: “Dopo il primo gol siamo entrati in un tunnel da cui non abbiamo saputo più uscire” – AUDIO. Zenith Prato, il successo in Emilia vale un posto… al sole. Serie D, la Zenith Prato impegnata in anticipo sul campo del Ravenna. Ne parlano su altre fonti

Arriva il derby di ritorno. Prato, Commini contestato la Curva Ferrovia non ci sarà. Zenith con l’incubo meno 15 - Domenica va in scena al Lungobisenzio la stracittadina tra le due squadre di serie D . Lanieri con futuro molto incerto. Amaranto ok ma con il pensiero alla penalizzazione. . (msn.com)

Zenith, torna l’incubo maxi penalizzazione - Il ‘patteggiamento’ sembra diventato un miraggio. Dopo che si erano diffuse voci insistenti riguardo la penalizzazione di ‘soli’ 7 ... (msn.com)

Zenith, voglia di rivalsa. C’è aria di derbissimo - Conto alla rovescia ufficialmente iniziato in via del Purgatorio. C’è già aria di super derby pratese in casa Zenith Prato. Dopo la bella e importante vittoria ottenuta domenica scorsa in un ... (lanazione.it)