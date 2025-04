Zanchetta dopo Inter Primavera Lazio | Abbiamo avuto poche occasioni rispetto al solito ma non siamo abituati a fare drammi per una sconfitta!

Inter Primavera, Andrea Zanchetta, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta di oggi in campionato contro la Lazio. Intercettato dai giornalisti presenti al termine di Inter Primavera Lazio, il tecnico dei nerazzurri Andrea Zanchetta ha analizzato così la sconfitta rimediata oggi per 0 ad 1.

LE DIFFICOLTÀ NEL RIPARTIRE dopo LA DELUSIONE DELLA YOUTH LEAGUE – «Difficile è stato difficile, perché è innegabile che Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali per la competizione. Non era facile, soprattutto poi affrontando una squadra che ti concede pochi spazi e che pensa a ripartire e basta. Abbiamo avuto poche occasioni rispetto al solito, le volte che potevamo mettere bene la palla Abbiamo peccato tecnicamente. Abbiamo creato poche occasioni nitide da gol».

DA COSA SI RIPARTE? – «drammi per una sconfitta non siamo abituati a farne, anche perché venivamo da un ottimo periodo in campionato.

