Zonawrestling.net - WWE: Gli ultimi dati delle vendite dei biglietti per WM 41

Leggi su Zonawrestling.net

WrestleMania 41 è ormai alle porte. L’appuntamento è per il 19 e 20 aprile prossimi, con ormai la consueta articolazione dell’evento in due serate. Arrivano ora glideiper lo Showcase Of Immortals che sarà di scena a Las Vegas, Nevada. L’Allegiant Stadium che ospiterà l’evento vedrà, al momento, una disponibilità di 53.410 posti per ciascuna serata.IWrestleTix ha reso noti glirelativi alledeiper le due serate di WM 41. Per la Night 1 sono stati venduti 48.621 tagliandi con 4.405 ancora a disposizione. Per la Night 2, invece, sono stati venduti 51.044con 1.982 ancora a disposizione. Negli8 giorni si è registrato un +1.064 per la Night 1 e un +1.269. Al momento non si sa se verrà aumentata la disponibilità di posti.