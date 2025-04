WTA Charleston 2025 risultati 5 aprile | sarà derby tra Pegula e Kenin in finale

Charleston Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso di svolgimento sulla terra battuta verde della Carolina del Sud: sarà derby tra le padrone di casa statunitensi Jessica Pegula e Sofia Kenin nell’atto conclusivo della manifestazione.Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, piega in tre set la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 9, sconfitta con lo score di 6-2 2-6 7-5 dopo due ore e venti minuti di gioco. Nel primo set Pegula domina e si porta sul 5-0, manca l’occasione di chiudere sul 6-0, ma porta poi a casa la frazione sul 6-2. Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi la russa inanella quattro giochi di fila e riequilibra la contesa restituendo il 6-2. Oasport.it - WTA Charleston 2025, risultati 5 aprile: sarà derby tra Pegula e Kenin in finale Leggi su Oasport.it Passano agli archivi le semifinali delOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso di svolgimento sulla terra battuta verde della Carolina del Sud:tra le padrone di casa statunitensi Jessicae Sofianell’atto conclusivo della manifestazione.Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la statunitense Jessica, piega in tre set la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 9, sconfitta con lo score di 6-2 2-6 7-5 dopo due ore e venti minuti di gioco. Nel primo setdomina e si porta sul 5-0, manca l’occasione di chiudere sul 6-0, ma porta poi a casa la frazione sul 6-2. Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi la russa inanella quattro giochi di fila e riequilibra la contesa restituendo il 6-2.

