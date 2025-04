"Wow, siete bellissimi". Belen Rodriguez, l'uomo beccato sotto casa sua non ha bisogno di presentazioni.

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gabriele Parpiglia torna a far parlare con uno scoop che sa di ritorno al passato: protagonisti ancora una voltae il suo famoso ex. Stavolta, però, niente voci di corridoio: a parlare è un video. Il giornalista ha pubblicato una clip in cui si vede il conduttore aggirarsidell’ex moglie.Un passaggio tutt’altro che casuale: Stefano cammina con passo nervoso, consapevole di essere osservato, come chi cerca di non farsi notare ma non riesce a stare lontano. Un incontro con il figlio Santiago? Forse. Ma allora perché quello sguardo inquieto? Nel frattempo,è stata vista con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Un riavvicinamento sereno, ma che – secondo le indiscrezioni – non nasconde un ritorno di fiamma. Leggi anche: “Allora io e