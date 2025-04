Lapresse.it - Wilders a congresso Lega: “Siate coraggiosi come Salvini e Le Pen”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – “I Patrioti sono entrati nei governi in Italia, in Olanda, in Ungheria e negli Stati Uniti. Le Pen non deluderà il suo popolo, è coraggiosa e vincerà. Noi difendiamo la democrazia. Cari amici,Matteoe Marine Le Pen”. Lo ha detto Geert, leader del Pvv olandese, in un videomessaggio trasmesso durante ildellain corso alla Fortezza da Basso di Firenze.