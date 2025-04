Welcome back Roberto | Mancini alla riconquista della Premier | 3 anni di contratto e libertà sul mercato

Altro che Juve: il futuro di Roberto Mancini sarà di nuovo in Premier League. Pronto per lui un contratto di 3 anni. Roberto Mancini, uno dei tecnici più celebrati della storia del calcio italiano, è una figura che ha lasciato un segno indelebile tanto nei club che ha allenato quanto nelle sue esperienze internazionali. Il suo nome è ormai legato indissolubilmente alla vittoria dell'Europeo con la Nazionale italiana nel 2021, un trionfo che ha consacrato il suo status di allenatore di grande classe. Nel corso della sua carriera, Mancini ha collezionato successi a livello nazionale e internazionale, con esperienze significative in Italia, Russia, e più recentemente in Turchia. Oltre a ciò, il suo passaggio al Manchester City, club che ha guidato dal 2009 al 2013, ha rappresentato una delle tappe più importanti della sua carriera, con il tecnico che ha saputo riportare il City al vertice della Premier League dopo 44 anni di attesa, vincendo il titolo del 2012 in modo indimenticabile.

