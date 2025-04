Nella seconda stagione di "The KylePodcast", il calciatore delracconta il suo arrivo in Italia ed elogia Zlatan IbrahimovicNella seconda stagione di "The KylePodcast", il calciatore delracconta il suo arrivo in Italia ed elogia Zlatan Ibrahimovic. Ecco ilda Gazzetta.it.

Pianetamilan.it - Walker: “Non puoi dire no al Milan”. E su Ibrahimovic… | VIDEO

Walker: “Non puoi dire no al Milan”. E su Ibrahimovic… | VIDEO.

Walker: "Al Milan non si può dire no. E Ibra ha un'aura incredibile".

Walker: “Quando un club come il Milan chiama, non puoi rifiutare. Tornerò al City in altri ruoli”.

Milan, Walker: "Il mio futuro? Sono in prestito, bisognerà trovare un accordo col City".

Riscatto Walker: l’annuncio dell’inglese spiazza tutti.

Walker: "Non potevo dire no al Milan. Futuro? Ora sono in prestito, potrei anche tornare al City...".