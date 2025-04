Cesenatoday.it - Volley, l’Elettromeccanica Angelini va ko a Vicenza: sconfitta amara e ora i playoff sono a -3

Leggi su Cesenatoday.it

Brutta serata perche nello scontro diretto per l’accesso alla zona play off cede nettamente acon unro 3-0 (25-17, 25-22, 25-23). Cesena parte molto bene nel primo set, poi accusa un pesante passaggio a vuoto e cala vistosamente: il cambiopalla non.