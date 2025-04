Volley gara-3 Playoff A1 Femminile 2025 | Milano-Scandicci decisiva Novara ci riprova a Conegliano

Tutto pronto per gara-3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 di Volley. Sabato è andata in scena la finale dei Playoff Challenge che ha visto Vallefoglia trionfare al tie-break contro Chieri e qualificarsi così alla terza competizione continentale per club 2025/2026. Ora i riflettori tornano sulla lotta per lo Scudetto, con due sfide in programma domenica 6 aprile. Sarà la partita decisiva tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci, con Orro e compagne avanti 2-0. Prosecco Doc Imoco Conegliano ed Igor Gorgonzola Novara sono invece in perfetto equilibrio e dunque questa sfida potrà indirizzare la serie da una parte o dall'altra.

Milano per chiudere i giochi, Scandicci si affida ad Antropova

Le meneghine guidate da coach Stefano Lavarini, dopo la netta vittoria per 3-0 in gara-1, sono riuscite a spuntarla anche sul campo toscano.

