Volley femminile Milano rimonta Scandicci e si regala la finale scudetto! Egonu vince il duello con Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-1 (16-25; 25-22; 25-22; 25-17) nella gara-3 della semifinale scudetto di Volley femminile e ha così chiuso la serie per 3-0. Le meneghine hanno subito la verve delle toscane nel primo set giocato di fronte al proprio pubblico dell'Allianz Cloud, ma hanno ripreso prontamente fiducia: secondo parziale dominato fino al 20-14, prima di subire un clamoroso rientro delle ospiti (22-21); terza frazione lottata punto a punto fino al 16-15, poi il perentorio allungo fino al 24-20 salvo un brivido nel finale. In vantaggio per 2-1 le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano bisogno di un altro set per meritarsi la qualificazione all'atto conclusivo che assegnerà il tricolore: allungo perentorio nel cuore centrale del quarto parziale (a 11-10 a 16-11), altra gestione del tentativo di rientro della Savino Del Bene (18-16) e successo che vale l'approdo alla finale di questi playoff.

